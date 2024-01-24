На Украине требуют вернуть уехавших граждан на родину

Politico: Киев требует от ЕС вернуть уехавших украинцев на родину

Украина предъявила требования Евросоюзу обязать возвратиться на родину уехавших украинцев. Соответствующая информация приводится в издании Politico.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Правительство Украины ведёт переговоры с ЕС, чтобы в дальнейшем граждане вернулись на родину. Отмечается, что в ноябре прошлого года, 4,2 миллиона украинцев по всему Евросоюзу воспользовались возможностью получить временную защиту, которая действует до марта 2025 года.

"Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддерживать беженцев, чтобы они могли вернуться домой", — соответствующее сообщение распространил глава офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Ранее сообщалось о том, что в Сенате США поддержали передачу 300 миллиардов долларов замороженных активов России Украине. За передачу конфискованных активов России высказались 20 членов комитета по иностранным делам Сената Конгресса Соединенных Штатов, против — лишь один.