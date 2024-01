На Украине требуют вернуть уехавших граждан на родину

Украина предъявила требования Евросоюзу обязать возвратиться на родину уехавших украинцев. Соответствующая информация приводится в издании Politico.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website