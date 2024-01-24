Россия перестала сотрудничать с Финляндией на границе

Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Соглашение между Россией и Финляндией о приграничном сотрудничестве истекло 24 января. Соответствующую информацию приводит пресс-служба МИД РФ.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Соглашение между правительством РФ и правительством Финляндии было подписано 13 апреля 2012 года.

Известно, что в октябре 2023 года посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в МИД России. Там было заявлено о том, что данная мера принята в качестве ответа на конфронтационные действия со стороны Финляндии.

Ранее сообщалось о том, что в Финляндии провели акцию протеста, требуя открытия границы с Россией. Митингующими были русскоязычные граждане, проживающие в Финляндии. Свои требования к правительству они излагали на финском языке. Участники акции предлагали властям подумать, как ещё можно решить проблему с мигрантами, не закрывая финско-российскую границу полностью.