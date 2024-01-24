Россия перестала сотрудничать с Финляндией на границе

Соглашение между Россией и Финляндией о приграничном сотрудничестве истекло 24 января. Соответствующую информацию приводит пресс-служба МИД РФ.
Соглашение между правительством РФ и правительством Финляндии было подписано 13 апреля 2012 года.
Известно, что в октябре 2023 года посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в МИД России. Там было заявлено о том, что данная мера принята в качестве ответа на конфронтационные действия со стороны Финляндии.
Ранее сообщалось о том, что в Финляндии провели акцию протеста, требуя открытия границы с Россией. Митингующими были русскоязычные граждане, проживающие в Финляндии. Свои требования к правительству они излагали на финском языке. Участники акции предлагали властям подумать, как ещё можно решить проблему с мигрантами, не закрывая финско-российскую границу полностью.
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