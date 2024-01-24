"Рабыня Изаура" и "Игра в кальмара": почему россияне перестали смотреть сериалы

Кинокритик Шнейдеров объяснил, почему россияне не смотрят турецкие и корейские сериалы

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Онлайн-кинотеатры высказали недовольство по поводу низкой популярности корейских и турецких сериалов среди российских зрителей. Вместе с тем, искусственное создание волнения вокруг этих сериалов привело к увеличению цен на них.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Давид Шнейдеров, киножурналист и телерадиоведущий, разъяснил в интервью для "Радио 1", что корейская культура и стиль актерской игры не приживаются у российской аудитории.

"Для нас все они выглядят одинаково. В самом популярном сериале "Игра в кальмара" актеры разделяются на две группы: первая — те, кто играет в современном стиле, близком к Голливуду, и вторая — дедушка, который играет в корейском стиле, что непривычно для европейско-американского взгляда. Кроме того, корейские фильмы излишне жестоки и суровы", — отметил Шнейдеров.

Турецкие сериалы также не завоевали популярность в России из-за того, что они "переборщили", по мнению кинокритика.

"Мы когда-то были в восторге от таких сериалов, как "Рабыня Изаура", но потом нам быстро это наскучило. Турецкие сериалы представляют собой определенный экстаз и специфичный стиль подачи материала. Теперь нам это не интересно, российский зритель хочет вернуться к привычным американско-европейским стандартам", — подчеркнул собеседник.

Однако кинокритик подчеркнул, что невозможно просто заменить ушедшие европейские и американские сериалы без собственного развития. Он призвал поддерживать российскую киноиндустрию и создавать собственные качественные проекты.