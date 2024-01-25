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Адвокат Тараканов рассказал, кто получает наследство одиноких людей

3:10
Общество » Полезные советы

Когда человек уходит из жизни, на его имущество обычно претендуют законные наследники. Но что происходит, если усопший был одинок и не оставил завещания? Почему важно не затягивать с вступлением в наследство? Адвокат Дмитрий Тараканов дал ответы на эти вопросы.

Адвокат Тараканов рассказал, кто получает наследство одиноких людей
Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

Антонина Лопаева, aif.ru: Это правда, что если не вступить в наследство вовремя, то имущество может перейти в собственность государства?

Дмитрий Тараканов: Да, это верно. Срок вступления в наследство составляет 6 месяцев с момента смерти владельца. Необходимо обратиться к нотариусу и получить соответствующее свидетельство в течение этого времени. Пропуск этого срока делает невозможным вступление в наследство без судебного вмешательства.

— А если человек был все это время за границей или болен?

— Это считается уважительной причиной для несвоевременного принятия наследства, также как и нахождение в местах лишения свободы. Суд учитывает подобные обстоятельства, и в большинстве случаев наследникам не создается больших трудностей. Однако, если прошло много времени и имущество уже перешло к третьим лицам (например, было продано), могут возникнуть сложности.

— Что считается выморочным имуществом и как оно определяется?

— Выморочное имущество – это наследство, перешедшее в государственную или муниципальную собственность. Это может включать в себя деньги на счетах, акции, недвижимость, драгоценности и другие ценности. Выморочным оно становится, если не было оставлено завещания, отсутствуют наследники или они не вступили в наследство, либо были признаны недостойными (например, совершили преступление против собственника).

— А как государство узнает о том, что имущество стало выморочным?

— Здесь возникают сложности, так как нет единой службы, отслеживающей не только смерть граждан, но и ведущей реестр их имущества и потенциальных наследников. Обычно подозрения возникают, когда за квартиру не платят долгое время. Управляющая компания, ТСЖ или соседи могут сообщить о смерти собственника. На этом этапе часто возникают мошеннические схемы.

— Какие именно?

— Преступники узнают о смерти одиноких людей до государства, подделывают документы, переоформляют имущество на себя. Обман выявляется либо при последующих сделках, либо когда появляются наследники или в ходе операций правоохранительных органов.

Также адвокат пояснил, как государство распоряжается имуществом, получив его.  По его словам, жилые помещения передаются муниципалитету, который владеет и распоряжается им. Чаще всего выморочное жилье используется для формирования маневренного жилфонда или передается нуждающимся – льготникам, очередникам и другим. Однако процесс распоряжения может занять несколько лет с момента смерти.

Если же, например, сосед знает, что умер одинокий человек рядом, он может  выкупить его квартиру только через общие торги, если муниципалитет решит продать данное имущество, отметил Тараканов.

"Однако выставление выморочных объектов на продажу – редкое явление", - подчеркнул он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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