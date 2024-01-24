В WhatsApp и Viber из РФ пожаловались на сбои в работе приложений

Пользователи WhatsApp и Viber из РФ пожаловались на сбои в работе приложений

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Пользователи WhatsApp и Viber из России пожаловались на сбои в работе мессенджеров. Информация приводится на сайте «Сбой.РФ».

Фото: Getty Images by Tara Moore

По данным портала, жалобы на работу мессенджеров поступили из Хабаровска, Приморска, а также из Новосибирской области и Москвы.

Отмечается, что пользователи оставили около 10 499 отчетов о нестабильной работе приложений.

Ранее сообщалось о том, что представители российского МВД предупредили, что у мошенников появилась новая схема. Как уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, красть деньги мошенники начали при помощи Системы быстрых платежей (СБП).