В Краснодаре произошло землятрясение

В Краснодаре сообщили о землетрясении

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Краснодара сообщили об ощутимом землятрясении. Сообщения об этом появились в Telegram-каналах.

Фото: t.me/emnaumov/1046

Жители написали, что почувствовали толчки на 5-13 этажах домов.

Ранее сейсмологи предупредили о возможных сильных землетрясениях в сейсмоопасных регионах (Дальний Восток, Камчатка, юг России, Турция, Украина, и т. д.).

Экстренные службы региона также сообщили о том, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло у берегов Индонезии, информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения был расположен в 414 километрах к юго-западу от города Банда-Ачех на Суматре.