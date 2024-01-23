Почему участились нападения волков на людей в России

1:43 Your browser does not support the audio element. Общество

В Петуховском районе Курганской области волк атаковал четырех человек на курорте "Озеро Медвежье", в результате чего одна из пострадавших женщин скончалась.

Фото: Wikipedia

Это не первый случай встречи диких животных с людьми, проявляющих агрессию. Недавно в подобном инциденте под Сыктывкаром волк напал на сотрудников ДПС.

Михаил Кречмар, зоолог, охотовед и журналист, поделился своим мнением о возможных причинах такого поведения зверей.

"Всегда было характерно, что волки проявляют хищническое поведение по отношению к человеку. Однако типичные жертвы для волка — небольшие люди, такие как женщины или дети. Кроме того, многие атаки волков на людей происходят в сельской местности, что затрудняет определение, стал ли кто-то жертвой хищника или же случилась потеря", — отметил он в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Эксперт считает, что увеличение числа нападений объясняется несколькими факторами: ростом популяции волков и ухудшением условий для охоты из-за высокого снежного покрова.

Когда сталкиваешься с волком, важно вести себя так же, как с агрессивной крупной собакой. Не стоит привлекать внимание, лучше отойти в сторону, двигаться в сторону человеческого жилья и привлекать внимание окружающих. В случае опасности можно позвонить знакомым или обратиться в экстренные службы.

По мнению Кречмара, основное средство защиты — телефон. Если атака неизбежна, стоит рассмотреть возможность использования подручных средств вроде ремня с пряжкой или длинного тяжелого сухого ствола. В отличие от медведей, волков, даже нескольких, можно отпугнуть. Основное — не допускать приближение животных.