За гранью слов: как почерк раскрывает тайны характера

Графолог Дрыгваль рассказала, о чем свидетельствуют особенности почерка

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Информацию о важности почерка в раскрытии характера и особенностей ума человека предоставила графолог, кандидат психологических наук и член Всемирной сети профессиональных графологов Лариса Дрыгваль.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Каждый год 23 января в мире отмечается День ручного письма, напоминая о важности практики этого искусства и уникальности почерка каждого человека.

Лариса Дрыгваль подчеркивает, что почерк тесно связан с личностью, и для его анализа важно учитывать несколько признаков. Например, крупный размер букв может указывать на высокую самооценку в одном случае и на инфантильность в другом. Эксперт отмечает, что всё зависит от сочетания различных признаков.

Неразборчивый почерк может свидетельствовать о личностных качествах, характере или обусловлен необходимостью обработки большого объема информации.

Эксперт также отмечает, что упрощенный и схематичный почерк, когда буквы сложно различить, часто встречается у людей, работающих в условиях постоянного потока информации, например, у врачей. Невротические проблемы и особенности личности также могут быть причиной неразборчивого почерка.

Математические способности могут проявляться в почерке через упрощенные буквы, мелкий размер и системную организацию текста на бумаге. Отсутствие этих признаков может указывать на средние математические способности.

Красивый каллиграфический почерк с украшениями и вензелями, хоть и может казаться привлекательным визуально, с точки зрения психологии не обязательно указывает на позитивные качества личности. Лариса Дрыгваль подчеркивает, что такой почерк может свидетельствовать о том, что человек уделяет слишком много внимания внешним аспектам, скрывая свои чувства и подавляя внутренние переживания, сообщает Москва 24.