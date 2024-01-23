Почему мы цепляемся за прошлое: разгадываем психологию сохранения вещей

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Психолог Игонина рассказала, почему возникает страх расстаться со старыми вещами

2:01
Общество

Любой человек, независимо от пола, возраста, социального и материального положения, может столкнуться с трудностями при расставании с определенными вещами. Эксперт Московской службы психологической помощи населению, Екатерина Игонина, подчеркивает, что причины, по которым люди копят старые или ненужные предметы, могут значительно различаться. Это не всегда свидетельствует о чрезмерной привязанности к прошлому, склонности к захламлению или лени.

Психолог Игонина рассказала, почему возникает страх расстаться со старыми вещами
Фото: Openverse by brendan-c is licensed under CC BY 2.0

Для некоторых людей сохранение таких вещей может быть способом вспомнить о близких, своих личных историях или лучших временах. Для других обилие вещей может представлять собой символ благополучия, наполняя их дом и душу. Третьи видят в этом обещание положительных изменений, особенно когда речь идет о вещах, которые можно будет использовать после потери веса.

Игонина отмечает, что нежелание избавиться от ненужного может быть связано с воспитанием, полученным от предыдущих поколений, где ценились бережное отношение к вещам и долгосрочное их сохранение. Иногда люди хранят вещи "на всякий случай", начиная от неиспользуемой бытовой техники до банок с ржавыми гвоздями.

Психологическая помощь может быть полезной для выявления истинных причин трудностей с расставанием с определенными вещами. Игонина советует задаться вопросами о значении конкретных предметов, их использовании и влиянии на жизнь. Иногда смыслы, связанные с приобретением вещей, теряют свою актуальность, и важно освободить место для нового в жизни.

Для тех, кто планирует совершать новые покупки, Игонина рекомендует придерживаться принципов рациональности. Она подчеркивает важность выбора более качественных товаров, даже если они дорогие, и предостерегает от сиюминутных покупок ненужных безделушек. Контроль над желанием при распродажах и покупка только необходимых вещей являются важными аспектами в процессе управления потребительским поведением, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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