Следы от очков на носу и под глазами: натуральные рецепты для сияющей кожи

Секреты красоты: эффективные методы устранения темных морщин и следов от очков

1:52 Your browser does not support the audio element. Общество Полезные советы

Долгосрочное использование очков может вызвать появление темных морщин под глазами, делая кожу опухшей и придавая лицу уставший вид. Предотвратить это можно, выбрав удобную оправу, минимизирующую давление на кожу и уделяя внимание уходу за ней. Эксперты wikihow. com называют простые и эффективные домашние методы, которые помогут избавиться от следов очков и придадут лицу свежесть и ухоженный вид.

Фото: Unsplash by Riccardo Fissore is licensed under public domain

Картофель: Сырая картошка, измельченная и смешанная с розовой водой, создает эффективную отбеливающую пасту, которая уменьшает темные круги и пятна.

Сырая картошка, измельченная и смешанная с розовой водой, создает эффективную отбеливающую пасту, которая уменьшает темные круги и пятна. Алоэ вера: Разрежьте лист алоэ вера, выдавите желе и нанесите на следы от очков. Смойте через 30 минут. Растение помогает устранить отек и обладает увлажняющими свойствами.

Разрежьте лист алоэ вера, выдавите желе и нанесите на следы от очков. Смойте через 30 минут. Растение помогает устранить отек и обладает увлажняющими свойствами. Лимонный сок: Смешайте сок с розовой водой, нанесите на лицо, оставьте на 15 минут. Лимон, богатый витамином C, является отличным осветляющим средством.

Смешайте сок с розовой водой, нанесите на лицо, оставьте на 15 минут. Лимон, богатый витамином C, является отличным осветляющим средством. Апельсин: Сушеные апельсиновые корки, смешанные с миндальным маслом, создают пасту, способную осветлить кожу и уменьшить следы от очков.

Сушеные апельсиновые корки, смешанные с миндальным маслом, создают пасту, способную осветлить кожу и уменьшить следы от очков. Огурцы: Нарежьте огурцы и охладите. Приложите к пораженной области на некоторое время. Огурцы снимают отечность и улучшают состояние кожи.

Нарежьте огурцы и охладите. Приложите к пораженной области на некоторое время. Огурцы снимают отечность и улучшают состояние кожи. Миндальное масло: Наносите миндальное масло на ночь. Применяйте регулярно для улучшения состояния кожи.

Наносите миндальное масло на ночь. Применяйте регулярно для улучшения состояния кожи. Медово-молочная маска: Смешайте мед, молоко и овсянку, используйте один раз в течение недели. Такая домашняя маска увлажняет и уменьшает следы от очков.

Следуя этим простым советам и регулярно применяя описанные методы, можно достичь заметного улучшения состояния кожи и избавиться от нежелательных следов от очков на носу.