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Следы от очков на носу и под глазами: натуральные рецепты для сияющей кожи

Секреты красоты: эффективные методы устранения темных морщин и следов от очков

1:52
Общество » Полезные советы

Долгосрочное использование очков может вызвать появление темных морщин под глазами, делая кожу опухшей и придавая лицу уставший вид. Предотвратить это можно, выбрав удобную оправу, минимизирующую давление на кожу и уделяя внимание уходу за ней. Эксперты wikihow. com называют простые и эффективные домашние методы, которые помогут избавиться от следов очков и придадут лицу свежесть и ухоженный вид.

Секреты красоты: эффективные методы устранения темных морщин и следов от очков
Фото: Unsplash by Riccardo Fissore is licensed under public domain
  • Картофель: Сырая картошка, измельченная и смешанная с розовой водой, создает эффективную отбеливающую пасту, которая уменьшает темные круги и пятна.
  • Алоэ вера: Разрежьте лист алоэ вера, выдавите желе и нанесите на следы от очков. Смойте через 30 минут. Растение помогает устранить отек и обладает увлажняющими свойствами.
  • Лимонный сок: Смешайте сок с розовой водой, нанесите на лицо, оставьте на 15 минут. Лимон, богатый витамином C, является отличным осветляющим средством.
  • Апельсин: Сушеные апельсиновые корки, смешанные с миндальным маслом, создают пасту, способную осветлить кожу и уменьшить следы от очков.
  • Огурцы: Нарежьте огурцы и охладите. Приложите к пораженной области на некоторое время. Огурцы снимают отечность и улучшают состояние кожи.
  • Миндальное масло: Наносите миндальное масло на ночь. Применяйте регулярно для улучшения состояния кожи.
  • Медово-молочная маска: Смешайте мед, молоко и овсянку, используйте один раз в течение недели. Такая домашняя маска увлажняет и уменьшает следы от очков.

Следуя этим простым советам и регулярно применяя описанные методы, можно достичь заметного улучшения состояния кожи и избавиться от нежелательных следов от очков на носу.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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