Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге вынудили мигрантов выполнять приседания на стройплощадке

Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге вынудили мигрантов пройтись "гуськом" на стройплощадке. Такие меры пришлось предпринять полиции после того, как иностранные специалисты решили разбежаться, заметив приближение представителей правоохранительных органов в ходе проведения рейда.
По словам собеседника, это действие в некоторой степени демонстрирует контроль государства и силовых структур над нежелательными элементами, и не означает превосходства одной нации над другой, сообщает Царьград.
Зафиксированное видео "воспитательных" мер, распространившееся в социальных сетях и новостных ресурсах, вызвало негодование представителей Кыргызской Республики. В Министерстве иностранных дел этой страны считают, что такие действия силовиков унижают достоинство трудящихся на стройках граждан. Представители Кыргызстана планируют поднять вопрос об этом инциденте на федеральном уровне в России.
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