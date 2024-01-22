Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге вынудили мигрантов выполнять приседания на стройплощадке

Силовики насильно заставили мигрантов пройтись "гуськом" на видео

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге вынудили мигрантов пройтись "гуськом" на стройплощадке. Такие меры пришлось предпринять полиции после того, как иностранные специалисты решили разбежаться, заметив приближение представителей правоохранительных органов в ходе проведения рейда.

Фото: openverse.org by peretzp is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам собеседника, это действие в некоторой степени демонстрирует контроль государства и силовых структур над нежелательными элементами, и не означает превосходства одной нации над другой, сообщает Царьград.

Зафиксированное видео "воспитательных" мер, распространившееся в социальных сетях и новостных ресурсах, вызвало негодование представителей Кыргызской Республики. В Министерстве иностранных дел этой страны считают, что такие действия силовиков унижают достоинство трудящихся на стройках граждан. Представители Кыргызстана планируют поднять вопрос об этом инциденте на федеральном уровне в России.