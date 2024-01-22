Более половины (57%) участников опроса считают, что необходимо высылать мигрантов на их родину

Опрос EADaily: необходимо высылать мигрантов на их родину вместе с руководством диаспоры

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Более половины (57%) участников опроса на тему "Как, по вашему, следует решать проблему мигрантов в России?" считают, что необходимо высылать мигрантов на их родину вместе с руководством диаспоры. 34% респондентов поддерживают вариант "Ужесточить наказание для мигрантов и коррупционеров в МВД", сообщает EADaily.

Фото: openverse.org by Ninara from Helsinki, Finland is licensed under CC BY 2.0.

6% предлагают решать проблему "Постепенно, через разъяснение и воспитание", а 3% утверждают, что "Проблемы не существует".

Опрос был проведен с 19 по 22 января 2024 года, и в нем приняли участие 10 489 человек.

Поступают жалобы на мигрантов, в основном из Средней Азии, терроризирующих местное население, из различных российских городов. Гастарбайтеры создают группы для противостояния правоохранительным органам и даже работодателям. Недавно более 50 трудовых мигрантов на заводе "Химпэк" в Ростовской области предъявили ультиматум, требуя повышения зарплаты на 25%, при том что их средняя зарплата уже составляла около 85 тыс. рублей в месяц.

Практически одновременно руководитель российского Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов был арестован за оскорбительные высказывания в адрес участников специальной военной операции.