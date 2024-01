Более половины (57%) участников опроса считают, что необходимо высылать мигрантов на их родину

Your browser does not support the audio element.

Более половины (57%) участников опроса на тему "Как, по вашему, следует решать проблему мигрантов в России?" считают, что необходимо высылать мигрантов на их родину вместе с руководством диаспоры. 34% респондентов поддерживают вариант "Ужесточить наказание для мигрантов и коррупционеров в МВД", сообщает EADaily.

Фото: openverse.org by Ninara from Helsinki, Finland is licensed under CC BY 2.0.