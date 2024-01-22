Френдзона: как распознать отсутствия романтического интереса у парня

Оказаться в френдзоне — неприятная ситуация, особенно если вы девушка, старающаяся привлечь внимание своего возлюбленного. Сегодня мы вместе с HerBeauty.co расскажем вам определённые признаки, которые могут подсказать, что вы уже находитесь в этой нелёгкой ситуации.
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Откровения о неловких моментах: Если мужчина делится с вами своими неудачами и трудностями, это знак, что вы для него прежде всего друг.
Лестные слова, но не более: Если он называет вас милой, но не проявляет больше интереса, скорее всего, парень видит в вас прекрасного друга, но не более.
Время вместе, но не на свиданиях: Если вы часто проводите время вместе, но не переходите на уровень свиданий, это может быть явным признаком дружбы.
Отсутствие инициативы: Если парень не предпринимает шагов в вашем направлении, даже не пытаясь прикоснуться, вы, возможно, уже во френдзоне.
Всегда есть кто-то ещё: Вас всегда окружают друзья или другие люди, и он не стремится оставаться наедине с вами. Это может говорить о том, что у вас нет шансов создать что-то более близкое.
"Ты мой лучший друг": Если вас называют "хорошим другом", ваши отношения, вероятно, не рассматриваются в романтическом ключе.
Откровения о любви к другой: Если парень свободно рассказывает о своих чувствах к другой девушке, вам не нужно долго думать — френдзона гарантирована. Мужчины редко демонстрируют интерес, рассказывая о других женщинах.
Отрицательные эмоции: Если отношения и общение не доставляют счастья, возможно, пришло время честно высказаться и понять, находитесь ли вы во френдзоне.
Помните, что честный разговор может прояснить ситуацию и помочь понять, как двигаться дальше.
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