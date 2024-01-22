Конфискация нужна: фейки про российскую армию щедро оплачиваются

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"Офицеры России" предложили "телевизионную казнь" за фейки про армию

3:59
Общество

"Офицеры России" горячо поддержали законопроект о конфискации имущества за фейки про Вооружённые силы РФ. Инициативу прокомментировал член президиума организации Левон Арзанов в разговоре с Pravda.Ru.

"Офицеры России" предложили "телевизионную казнь" за фейки про армию
Фото: Блокнот

Документ, внесённый на рассмотрение парламентом в понедельник, предполагает ужесточение ответственности за распространение ложной информации о действиях российской армии и другие преступления, подрывающие национальную безопасность страны. Он дополняет наказания конфискацией имущества и лишением государственных наград.

Такие меры давно напрашивались, уверен полковник Арзанов.

"Это всё действительно нужно и своевременно. Даже, я скажу, опоздали с такими законодательными инициативами", — считает он.

Хорошо, что в этих поправках указаны корыстные мотивы "фейкомётов", заметил офицер.

"Если говорить простым языком, человек распространяет фейки и получает за это деньги. Это касается, конечно, в первую очередь, наших оппозиционных блогеров, которые уехали за рубеж и сейчас оттуда продолжают враждебное вещание. Я имею в виду таких знаменитых людей, как Фейгин*, Ходорковский*, Невзоров*, которые наносят действительно большой психологический вред. Они фактически являются бойцами информационного противоборства и воюют против нас. Конечно, все они получают гонорары за свои действия за рубежом. Мы все понимаем, откуда поступают гонорары. Это в первую очередь деньги Госдепа США и ряда европейских структур, которые заинтересованы в развале нашего медиапространства. Они пытаются подавить наши информационные ресурсы и, конечно, зарабатывают на этом деньги. Конечно, надо этих людей наказывать", — убеждён Арзанов.

Уголовное преследование нацпредателей затруднено, потому что все они сбежали за границу.

"Но у них у всех имеется недвижимость, имеется имущество. Кто-то владеет ресторанами, кто-то — конюшнями. Это достаточно состоятельные люди были здесь в России. Их все активы, на самом деле, сейчас не арестованы, не конфискованы, — указал полковник. — Эти деньги можно пустить на благое дело — устроить в каком-нибудь из особняков сбежавшего олигарха госпиталь по реабилитации наших военнослужащих на Рублёвке".

Не менее эффективно лишение государственных наград, особенно в отношении тех, кто успел припрятать свои богатства.

"Потому что, на самом деле, что греха таить, многие сегодняшние диссиденты, против кого направлены эти поправки, убегая за рубеж, часть своей недвижимости, имущества переписали на родных и близких, что позволит им уйти от этого наказания. А вот лишение наград и почётных званий — я считаю, это очень важная и своевременная история. Потому что у нас есть такие артисты, которые награждены высшими наградами Российской Федерации, высшими орденами. И конечно, их надо лишать этих наград", — полагает представитель руководства "Офицеров России".

По его мнению, эту меру наказания следует сделать максимально публичной.

"Причём, я считаю, что их надо лишать не только законодательно, но и публично об этом объявлять, то есть сделать такое, если не шоу, но ввести в правило телевизионную казнь, когда будет широко освещаться лишение почётных званий этого человека, — предложил Арзанов. — Чтобы широкая общественность знала, что данный персонаж лишён и почётных званий, и наград. Потому что, конечно, недостойно, что эти люди, которые поносят нашу армию, носили бы ордена высокого достоинства — те же самые ордена, которые сейчас получают наши ребята, проливая кровь на фронте".

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщал ранее, что с момента введения в Уголовный кодекс статьи 207.3 о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации по ней было возбуждено 273 дела.

*Минюстом РФ признаны иностранными агентами.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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