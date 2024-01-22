Кого коснется конфискация имущества за фейки об армии РФ

Депутат Федоров: суд должен доказать умысел автора фейка для конфискации жилья

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Лишение граждан России имущества и финансовных средств за распространение дезинформации о Вооруженных силах страны станет возможным только после вынесения решения суда и при наличии доказательств умысла. Об этом заявил член Государственной Думы, внесший законопроект в рассмотрение, Евгений Федоров, в ходе беседы с URA. RU.

Фото: мвд.рф

Предложенные изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, представленные 22 января в Госдуме, предусматривают возможность лишения граждан имущества и средств за дезинформацию относительно российской армии.

Перечень преступлений, согласно председателю нижней палаты Вячеславу Володину, включает в себя дискредитацию Вооруженных сил России, публичные действия, противоречащие национальной безопасности, призывы к санкциям против России, реабилитацию нацизма и взаимодействие с международными организациями, не включенными в состав РФ.

Евгений Федоров подчеркнул, что механизм конфискации имущества и наложения значительных штрафов уже действует в рамках судебных процедур, например, в случае коррупционных преступлений, и будет распространен на уголовные нарушения, связанные с распространением дезинформации о российской армии. При этом он подчеркнул, что умысел должен быть установлен судебным путем.

"Суд определяет это как умышленное действие, и к основаниям, предусмотренным уголовным кодексом, добавляется конфискация имущества или его части. Решение о последовательности конфискации принимают судебные исполнители", — пояснил депутат.