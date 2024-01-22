Эксперт Власов рассказал, стоит ли заклеивать камеру на ноутбуке и смартфоне

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Эксперт по безопасности Александр Власов считает, что прикрывание камеры на ноутбуке и смартфоне является излишней мерой.

Фото: Оpenverse by Mr. Cacahuate is licensed under "Hacker Rene" by Mr. Cacahuate is licensed under CC BY 2.0.

В настоящее время многие люди испытывают страх, что их устройства могут следить за ними, но, по мнению эксперта, такие опасения, в основном, являются вымышленными фобиями.

Власов подчеркнул, что в большинстве случаев нет оснований для беспокойства о том, что кто-то будет тратить ресурсы на наблюдение за обычными людьми, если они не являются высокопоставленными фигурами.

Эксперт указывает на то, что граждане сталкиваются с бóльшим риском стать жертвами мошенников, занимающихся телефонными аферами. Поэтому, по мнению Власова, важнее всего для людей обеспечить свою защиту от подобных атак, чем заниматься избыточными мерами, такими как заклеивание камер, сообщает Москва 24.

Он подчеркнул парадокс в том, что те, кто наиболее беспокоятся о своей безопасности и предпринимают радикальные шаги, такие как заклеивание камер, часто становятся легкой добычей для мошенников. Эксперт советует обдумать способы избежать афер, так как у мошенников есть больше возможностей обмануть их, чем у обычных граждан.