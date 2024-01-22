Мошенники пришли к новой схеме мошенничества

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества через СБП

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Представители российского МВД предупредили, что у мошенников появилась новая схема. Как уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, красть деньги мошенники начали при помощи Системы быстрых платежей (СБП).

Фото: Следственный комитет по Волгоградской области

Таким образом, суть обмана состоит в том, что потенциальная жертва может оставить заявку на покупку дорогостоящей вещи на сайте магазина. После этого с ней связывается мошенник, подтверждает, что данный товар есть в наличии, и даже предлагает приобрести его со скидкой. При этом в условия сделки входит оплатить покупки через СБП по QR-коду.

Если клиент соглашается, мошенник присылает ему ссылку для перечисления денег, и после подтверждения покупки деньги отправляются на счёт злоумышленника. Никаких товаров, соответственно, жертва при этом не получает.

В связи с этим Волк рекомендует общаться с представителями онлайн-магазинов только на официальных сайтах либо в приложениях, а также ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам. Следуя этим советам, вы сможете сохранить свои денежные средства.