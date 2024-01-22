МВД: Из Грузии выехало больше россиян, чем приехало в прошлом году

Из Грузии уехало больше россиян, чем приехало в 2023 году — МВД Республики

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Число граждан России, которые в 2023 году уехали из Грузии, больше, чем число приехавших. Об оттоке россиян информирует "Интерфакс", ссылаясь на Министерство внутренних дел (МВД) Грузии.

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Как сообщает агентство, в 2023 году в Грузию въехали 1 856 237 человека из России, а выехало 1 887 223.

Кроме того, в ведомстве добавили, что российское направление заняло второе место по числу пересечений грузинской границы.

Ранее сообщалось о том, что до 40% релокантов, уехавших в 2022 году, вернулось в Россию. Цифра эта приблизительная и условная, полученная на основе опроса 2,7 тысяч действующих и потенциальных клиентов компании.

У портала HeadHunter схожая статистика — 26% релокантов, как показал анализ их резюме, проведённый в октябре 2023-го, не нашли своего счастья на чужбине.