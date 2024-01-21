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Убрать запах пота с одежды без стирки: вот какие приемы используют опытные хозяйки

1:33
Общество

Избавиться от запаха пота на одежде под мышками можно, применяя простые и доступные средства.

Убрать запах пота с одежды без стирки: вот какие приемы используют опытные хозяйки
Фото: dvidshub. net by Staff Sgt. Mark Burrell is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Army_Reserve_2010_Best_Warrior_Competition_Army_Physical_Fitness_Test_DVIDS303383.jpg?uselang=ru

Приятно находиться в окружении людей, чья одежда приятно пахнет. Особенно важно избежать неприятного запаха пота, особенно в ситуациях повышенной ответственности.

Возникает вопрос: как освежить одежду и избавиться от запаха пота? Справиться с этой неприятностью можно, воспользовавшись эффективными и доступными средствами с уникальным составом.

Конечно, многие предложат просто постирать одежду, но может возникнуть ситуация, когда такая возможность отсутствует. В таких случаях наилучшим решением будет локальная обработка проблемных участков одежды.

Для очистки одежды потребуется:

  • Соль – 1 столовая ложка;
  • Нашатырный спирт – 1 чайная ложка;
  • Вода – 20 мл.

Как освежить одежду без стирки

  1. Подготовьте емкость и смешайте соль, воду и нашатырь.
  2. Определите проблемные участки на одежде и аккуратно нанесите раствор.
  3. Немного подождите, затем промокните влагу ватным тампоном.
  4. После этой процедуры необходимо высушить вещь.

Этот метод очистки подходит для натуральных и синтетических тканей, но не рекомендуется для шифона и деликатных материалов.

Еще одним способом быстро избавиться от запаха пота на одежде является использование водки.

Обильно смочите водой ватный диск и протрите загрязненный участок ткани, затем оставьте на 2 часа и прогладьте вещь паровым утюгом или дайте ей высохнуть.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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