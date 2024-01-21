Убрать запах пота с одежды без стирки: вот какие приемы используют опытные хозяйки

Избавиться от запаха пота на одежде под мышками можно, применяя простые и доступные средства.
Приятно находиться в окружении людей, чья одежда приятно пахнет. Особенно важно избежать неприятного запаха пота, особенно в ситуациях повышенной ответственности.
Возникает вопрос: как освежить одежду и избавиться от запаха пота? Справиться с этой неприятностью можно, воспользовавшись эффективными и доступными средствами с уникальным составом.
Конечно, многие предложат просто постирать одежду, но может возникнуть ситуация, когда такая возможность отсутствует. В таких случаях наилучшим решением будет локальная обработка проблемных участков одежды.
Этот метод очистки подходит для натуральных и синтетических тканей, но не рекомендуется для шифона и деликатных материалов.
Еще одним способом быстро избавиться от запаха пота на одежде является использование водки.
Обильно смочите водой ватный диск и протрите загрязненный участок ткани, затем оставьте на 2 часа и прогладьте вещь паровым утюгом или дайте ей высохнуть.
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