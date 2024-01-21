Только фольга и сода: как быстро очистить серебро от многолетней черноты

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Фольга содержит частицы алюминия, которые при взаимодействии с содой подвергаются химической реакции, обратившей процесс окисления.

Фото: commons.wikimedia. org by Sailko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот метод очистки серебра с использованием фольги и соды является высокоэффективным. Для удаления черноты и пятен с ложек, вилок и украшений следует разместить на дне посуды слой фольги, затем насыпать порошок соды, и, наконец, разместить предметы, которые требуется очистить.

После этого в посуду следует добавить горячую воду, дождаться 5 минут, затем промыть серебряные предметы в воде и отполировать их до блеска с использованием мягкой тряпочки.

Важно отметить, что если вода не «зашипела» при контакте с фольгой и содой, то это свидетельствует о том, что она недостаточно горячая.

В случае сильных загрязнений серебро вместе с фольгой и содой можно довести до кипения, а затем использовать моющее средство для посуды и произвести окончательную полировку.

Строго обратите внимание, что данным методом можно чистить серебро любой пробы, за исключением изделий с покрытием, такими как позолота или чернение.