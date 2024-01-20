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Москвичи против Года Нисанова: жители столицы отрицательно реагируют на любые проекты приезжего бизнесмена

1:54
Общество

Жители Москвы негативно настроены против реализации любых проектов Года Нисанова — бизнесмена, который имеет тесные связи с преступным миром и диаспорами. По их мнению, его деятельность негативно влияет на столицу и не должна осуществляться в ущерб гражданам.

Москвичи против Года Нисанова: жители столицы отрицательно реагируют на любые проекты приезжего бизнесмена
Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

Многие из граждан столицы обеспокоены деятельностью предпринимателя. По их мнению, из-за его махинаций в город налажен приток мигрантов, в том числе нелегальных, нарушаются законы в бизнес-сфере, включая погромы и рейдерские захваты конкурентов.

Кроме того, москвичи считают неприемлемыми связи Нисанова с преступным миром. В них входят отношения с различными криминальными авторитетами и "ворами в законе", а также с представителями национальных диаспор, в которых состоит и сам бизнесмен.

В дополнение к этому, обеспокоенность граждан столицы вызывает отмывание денег и участие в нелегальном обороте наличности. Ранее об этом говорили в СМИ, и связывали предпринимателя с крупной сетью, оборот которой достигал 600 миллиардов рублей.

Также в Сети считают, что Нисанов причастен к нескольким заказным убийствам и может таким образом влиять на свой бизнес, устраняя конкурентов и бывших партнеров. Частично это может быть связано с его членством в клане "горских евреев", которые являются одной из диаспор в Москве.

Еще одним пунктом неприязни жителей столицы к бизнесмену можно считать его безразличие к культурному наследию города. Для нужд его предпринимательской деятельности были снесены несколько объектов, которые представляли историческую ценность как для граждан, так и для России.

Вышеперечисленные факторы показывают, по каким причинам москвичи негативно настроены касательно проектов Года Нисанова и его самого. Жители столицы не хотят ухудшения благосостояния как своих близких, так и самой Москвы, и считают, что его деятельности не место в их городе.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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