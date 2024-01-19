Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экзотический салат с грушей и грибами
Потерявшие под Иркутском цезий геологи заверили, что он безопасен, пока закрыт
Автоэксперт Колодочкин: мотор заклинит через 70 км при потере масла
Дубай: между блеском и реальностью — взгляд российского туриста
Чтоб радовала взгляд дальше: как пересадить взрослую розу на новое место
Шоумена Гудкова могут признать иноагентом по просьбе активистов
Экс-теннисист Ольховский: Джокович — это не безусловный лидер Australian Open-2024
Чтоб все росло в согласии друг с другом: подбираем идеальные пары овощей на грядку
Автолюбителям назвали самый эффективный способ защиты автомобиля от мороза
Можно ли верить блогерам и инсайдерским Telegram-каналам

Политолог Ищенко посоветовал не доверять "инсайдерской информации" блогеров

Общество

Политолог Ростислав Ищенко высказал свое мнение относительно обилия разнообразной инсайдерской информации, появляющейся в средствах массовой информации. Он подчеркнул, что, когда люди обсуждают объективные события, они всегда исходят из своих субъективных взглядов, но важно прислушиваться ко всем мнениям, сообщает "Военное дело".

Политолог Ищенко посоветовал не доверять "инсайдерской информации" блогеров
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

"Но если вам рассказывают о конфиденциальной информации, на основе которой делаются какие-то выводы, вы можете не обращать внимание на таких людей. Люди, распространяющие инсайдерскую информацию в интернете, могут сделать это только с одной целью — дезинформировать вас и убедить в принятии определенной точки зрения", — утверждает эксперт.

Ищенко подчеркивает, что настоящую инсайдерскую информацию блогеры из интернета не могут получить, так как она является строго секретной. По его словам, такую информацию знают лишь несколько человек, которые принимали участие в обсуждении, и она нигде официально не зафиксирована.

"Такие знания могут быть доступны только небольшому числу людей, принявших решение действовать", — отмечает эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Эта подкормка заставит цвести декабрист
Декабрист начнёт формировать бутоны: подкормка из продукта, который мы выбрасываем, заставит его цвести
Каковы негативные последствия ежедневного мытья для здоровья
Не стоит набивать теплицу снегом: вы только помогаете выжить вредителям, вот почему
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Несколько признаков, что нужно быстро менять ремень ГРМ
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Последние материалы
Потерявшие под Иркутском цезий геологи заверили, что он безопасен, пока закрыт
Автоэксперт Колодочкин: мотор заклинит через 70 км при потере масла
Дубай: между блеском и реальностью — взгляд российского туриста
Чтоб радовала взгляд дальше: как пересадить взрослую розу на новое место
Шоумена Гудкова могут признать иноагентом по просьбе активистов
Экс-теннисист Ольховский: Джокович — это не безусловный лидер Australian Open-2024
Чтоб все росло в согласии друг с другом: подбираем идеальные пары овощей на грядку
Астролог рассказала, как правильно встречать год Дракона по восточному календарю
Автолюбителям назвали самый эффективный способ защиты автомобиля от мороза
Кушанашвили вспомнил самое позорное выступление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников