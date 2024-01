Можно ли верить блогерам и инсайдерским Telegram-каналам

Политолог Ростислав Ищенко высказал свое мнение относительно обилия разнообразной инсайдерской информации, появляющейся в средствах массовой информации. Он подчеркнул, что, когда люди обсуждают объективные события, они всегда исходят из своих субъективных взглядов, но важно прислушиваться ко всем мнениям, сообщает "Военное дело".

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.