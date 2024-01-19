Можно ли верить блогерам и инсайдерским Telegram-каналам

Политолог Ищенко посоветовал не доверять "инсайдерской информации" блогеров

Политолог Ростислав Ищенко высказал свое мнение относительно обилия разнообразной инсайдерской информации, появляющейся в средствах массовой информации. Он подчеркнул, что, когда люди обсуждают объективные события, они всегда исходят из своих субъективных взглядов, но важно прислушиваться ко всем мнениям, сообщает "Военное дело".

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

"Но если вам рассказывают о конфиденциальной информации, на основе которой делаются какие-то выводы, вы можете не обращать внимание на таких людей. Люди, распространяющие инсайдерскую информацию в интернете, могут сделать это только с одной целью — дезинформировать вас и убедить в принятии определенной точки зрения", — утверждает эксперт.

Ищенко подчеркивает, что настоящую инсайдерскую информацию блогеры из интернета не могут получить, так как она является строго секретной. По его словам, такую информацию знают лишь несколько человек, которые принимали участие в обсуждении, и она нигде официально не зафиксирована.

"Такие знания могут быть доступны только небольшому числу людей, принявших решение действовать", — отмечает эксперт.