Это случится с ценами на гречку в 2024 году: россиянам рассказали, к чему готовиться

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Глава ассоциации экспертов ретейла Карпов допустил рост цен на гречку в 2024 году

1:23
Общество

Росстат внёс яйца, помидоры и груши в перечень товаров, подорожавших в 2023 году. Президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов утверждает, что резкий рост цен связано с повышенным спросом, недостаточным предложением и ростом экспортных цен на фрукты и овощи.

Глава ассоциации экспертов ретейла Карпов допустил рост цен на гречку в 2024 году
Фото: Own work by Jose.brenner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Специалист предполагает, что гречка также может подорожать в этом году. На это повлияют крупные запасы продукта. По словам эксперта, большой риск того, что производители сократят объёмы посева, чтобы заработать на своей продукции.

"Поэтому гречка в потенциальной зоне риска", — отметил Карпов в беседе с Телеканалом "360".

Анализируя цены на овощи и фрукты, Карпов указывает на их сезонность и колебания стоимости. Например, цены на огурцы в 2023 году практически не увеличились, так как они уже были дорогими из-за предыдущего роста стоимости в течение двух лет.

Специалист отмечает, что томаты, в основном импортированные из стран Средней Азии, стали дороже из-за растущего спроса и ограниченного предложения. Карпов подчёркивает, что минимальная цена за килограмм помидоров на оптовых рынках Средней Азии составляет два доллара, что примерно равно 200 рублям, и этот показатель ещё не включает расходы на доставку в Россию.

Производители объяснили с чем связан резкий рост цен на яйца
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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