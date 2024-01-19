Москвичке, которая держит собаку в машине, грозит наказание за жесткокое обращение с животными

Жительница Москвы полгода держит собаку запертой в припаркованной машине

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Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил, как спасти собаку из запертой машины.

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В ЖК "Марьино Град" местная жительница сделала из припаркованного автомобиля необычную конуру. Она просто запирает пса породы хаски в машине. Неравнодушные граждане увидели в этом издевательство над животным.

Ранее сообщалось, что отпечаток носа помогает бороться с кражами и болезнями питомцев.

Депутат Бурматов считает, что действия женщины, которая заперла собаку в автомобиле, подпадают под статью "Жестокое обращение с животными".

"Сотрудники полиции должны обеспечить пресечение данного нарушения, и это прямо написано в законе о полиции, и применить меры в отношении лица", — цитирует слова представителя Госдумы "Вечерняя Москва".