Москвичке, которая держит собаку в машине, грозит наказание за жесткокое обращение с животными

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил, как спасти собаку из запертой машины.
В ЖК "Марьино Град" местная жительница сделала из припаркованного автомобиля необычную конуру. Она просто запирает пса породы хаски в машине. Неравнодушные граждане увидели в этом издевательство над животным.
Ранее сообщалось, что отпечаток носа помогает бороться с кражами и болезнями питомцев.
Депутат Бурматов считает, что действия женщины, которая заперла собаку в автомобиле, подпадают под статью "Жестокое обращение с животными".
"Сотрудники полиции должны обеспечить пресечение данного нарушения, и это прямо написано в законе о полиции, и применить меры в отношении лица", — цитирует слова представителя Госдумы "Вечерняя Москва".
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.