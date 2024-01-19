Кремль впервые высказался о беспорядках в Башкирии

Песков опроверг массовый характер протестов в Башкирии

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Протесты в Башкирии не носили массового характера, считает Дмитрий Песков. В пятницу он прокомментировал эту тему.

Фото: РИА Новости by Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента РФ категорически не согласился с формулировкой вопроса, в котором несогласованные акции были названы массовыми.

"Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, которые штатно относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка", — объяснил он.

То, что по факту беспорядков возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), не указывает на количество принимавших в них участие — это всего лишь юридический термин, добавил Песков.

17 января Баймакский районный суд Башкирии выносил приговор внесённому в перечень террористов и экстремистов экоактивисту Фаилю Алчинову. Перед судом собрались желающие его поддержать. Узнав о решении суда (четыре года колонии), они разбушевались, и полицейским пришлось применить силу. В результате несколько человек пострадали, шестеро наиболее буйных нарушителей общественного порядка получили административные аресты.