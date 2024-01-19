Мигрантские объедения опасны для законопослушных граждан: преступность пора ликвидировать

В России возник спор о мигрантских объединениях и вызовах, которые они представляют

В России возникла дискуссия относительно этнических объединений, формируемых мигрантами из Средней Азии и Закавказья, что вызывает беспокойство в обществе. Некоторые считают, что эти объединения становятся основой для организованной преступности.

Фото: council.gov. ru

В этом контексте выдвигается требование ликвидировать диаспоры как преступные сообщества, что находит поддержку среди русского населения. Об этом сообщает "Царьград".

Святейший Патриарх Кирилл также высказывает опасения относительно роста преступных сообществ среди мигрантов и подчеркивает необходимость вмешательства власти.

В заключение подчеркивается, что многие из этих "диаспор" фактически выступают как параллельные органы власти, создавая проблемы для законопослушных граждан.