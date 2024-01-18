Повышение интереса к бюджетным сферам: налоговый вычет до 500 тысяч рублей

Молодым специалистам могут предоставить налоговый вычет до 500 тыс. рублей

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты Госдумы планируют направить законопроект о предоставлении молодым специалистам в сферах культуры, образования и здравоохранения налогового вычета до 500 тыс. рублей по налогу на доходы физических лиц.

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Как сообщают Известия, инициатива поддерживается данными Центра экономики РАНХиГС, указывающими на дефицит учителей и медперсонала в стране. Депутаты считают, что низкая зарплата и несправедливая система оплаты труда являются основными причинами проблем в сферах образования и здравоохранения.

Они предлагают использовать налоговый вычет как стимул для молодых специалистов в возрасте до 35 лет и предлагают передать право установления такой льготы регионам.