Депутаты Госдумы планируют направить законопроект о предоставлении молодым специалистам в сферах культуры, образования и здравоохранения налогового вычета до 500 тыс. рублей по налогу на доходы физических лиц.
Как сообщают Известия, инициатива поддерживается данными Центра экономики РАНХиГС, указывающими на дефицит учителей и медперсонала в стране. Депутаты считают, что низкая зарплата и несправедливая система оплаты труда являются основными причинами проблем в сферах образования и здравоохранения.
Они предлагают использовать налоговый вычет как стимул для молодых специалистов в возрасте до 35 лет и предлагают передать право установления такой льготы регионам.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.