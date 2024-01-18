Повышение интереса к бюджетным сферам: налоговый вычет до 500 тысяч рублей

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Молодым специалистам могут предоставить налоговый вычет до 500 тыс. рублей

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Общество

Депутаты Госдумы планируют направить законопроект о предоставлении молодым специалистам в сферах культуры, образования и здравоохранения налогового вычета до 500 тыс. рублей по налогу на доходы физических лиц.

Молодым специалистам могут предоставить налоговый вычет до 500 тыс. рублей
Фото: openverse by www.ilmicrofono.it is licensed under CC BY 2.0

Как сообщают Известия, инициатива поддерживается данными Центра экономики РАНХиГС, указывающими на дефицит учителей и медперсонала в стране. Депутаты считают, что низкая зарплата и несправедливая система оплаты труда являются основными причинами проблем в сферах образования и здравоохранения.

Они предлагают использовать налоговый вычет как стимул для молодых специалистов в возрасте до 35 лет и предлагают передать право установления такой льготы регионам.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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