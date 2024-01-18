После отключения ТЭС часть Крыма осталась без электричества

После аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым была обесточена.
Отмечается, что восстановительные работы подачи электроэнергии уже ведутся.
Губернатор Аксёнов попросил доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось о том, что украинские формирования обстреливают почти все подконтрольные России харьковские посёлки. Причём, в ходе обстрелов боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) активно используют беспилотные летательные аппараты, оснащённые боевыми снарядами.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.