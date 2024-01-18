После отключения ТЭС часть Крыма осталась без электричества

После аварийного отключения ТЭС часть Крым обесточили

После аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым была обесточена.

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Отмечается, что восстановительные работы подачи электроэнергии уже ведутся.

Губернатор Аксёнов попросил доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось о том, что украинские формирования обстреливают почти все подконтрольные России харьковские посёлки. Причём, в ходе обстрелов боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) активно используют беспилотные летательные аппараты, оснащённые боевыми снарядами.