Этот человек, ранее известный как Дмитрий, теперь предпочитает идентифицировать себя как Лари Широкова. Он занимал должность преподавателя на факультете креативных индустрий в ВШЭ с 2019 года.
В апреле на Широкову обратили внимание, и после многочисленных публикаций в СМИ, Минобрнауки провело проверку. Имя Лари Широковой было удалено с сайта ВШЭ.
Теперь Лари работает независимым бизнес-консультантом. В дополнение к этому, указано, что в 2023 году он (она) завершил(а) свою работу на факультете креативных индустрий.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.