ВШЭ уволила трансгендера Лару Широкову

ВШЭ прекратила сотрудничество с трансгендером Ларой Широковой

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Этот человек, ранее известный как Дмитрий, теперь предпочитает идентифицировать себя как Лари Широкова. Он занимал должность преподавателя на факультете креативных индустрий в ВШЭ с 2019 года.

Фото: Wikipedia by JamesSmith.HSE is licensed under CC BY-SA 4.0

В апреле на Широкову обратили внимание, и после многочисленных публикаций в СМИ, Минобрнауки провело проверку. Имя Лари Широковой было удалено с сайта ВШЭ.

Теперь Лари работает независимым бизнес-консультантом. В дополнение к этому, указано, что в 2023 году он (она) завершил(а) свою работу на факультете креативных индустрий.