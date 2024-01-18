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ВШЭ уволила трансгендера Лару Широкову

ВШЭ прекратила сотрудничество с трансгендером Ларой Широковой

0:41
Общество

Этот человек, ранее известный как Дмитрий, теперь предпочитает идентифицировать себя как Лари Широкова. Он занимал должность преподавателя на факультете креативных индустрий в ВШЭ с 2019 года.

ВШЭ прекратила сотрудничество с трансгендером Ларой Широковой
Фото: Wikipedia by JamesSmith.HSE is licensed under CC BY-SA 4.0

В апреле на Широкову обратили внимание, и после многочисленных публикаций в СМИ, Минобрнауки провело проверку. Имя Лари Широковой было удалено с сайта ВШЭ.

Теперь Лари работает независимым бизнес-консультантом. В дополнение к этому, указано, что в 2023 году он (она) завершил(а) свою работу на факультете креативных индустрий. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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