МЧС России доставил в Москву 35 беженцев из Газы

Самолёт Ил-76 МЧС России произвёл доставку в московский аэропорт Домодедово 35 беженцев из сектора Газа. Информацию приводит пресс-служба министерства.
Отмечается, что спецборт доставил в РФ 35 человек, среди них 25 детей.
Всего на родину было эвакуировано 1193 гражданина России.
Отметим, что с начала палестино-израильского МЧС России доставила в Россию 1 193 граждан.
Ранее сообщалось о том, что Израиль выражает соболезнования жертвам среди гражданских во время конфликта с группировкой ХАМАС. Тем не менее, по словам президента Израиля Ицхак Герцог, альтернативы нет. С соответствующей речью Герцог выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.