МЧС России доставил в Москву 35 беженцев из Газы

Самолёт Ил-76 МЧС России произвёл доставку в московский аэропорт Домодедово 35 беженцев из сектора Газа. Информацию приводит пресс-служба министерства.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.