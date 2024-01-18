МЧС России доставил в Москву 35 беженцев из Газы

Самолёт МЧС России доставил в Москву 35 беженцев из сектора Газа

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Самолёт Ил-76 МЧС России произвёл доставку в московский аэропорт Домодедово 35 беженцев из сектора Газа. Информацию приводит пресс-служба министерства.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Отмечается, что спецборт доставил в РФ 35 человек, среди них 25 детей.

Всего на родину было эвакуировано 1193 гражданина России.

Отметим, что с начала палестино-израильского МЧС России доставила в Россию 1 193 граждан.

Ранее сообщалось о том, что Израиль выражает соболезнования жертвам среди гражданских во время конфликта с группировкой ХАМАС. Тем не менее, по словам президента Израиля Ицхак Герцог, альтернативы нет. С соответствующей речью Герцог выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.