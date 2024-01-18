Предоставляли квартиру, они отказались: Демидов — о бездомных белгородках с пакетами

Белгородцы обратились к мэру с просьбой помочь бездомным женщинам

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Группа горожан из Белгорода обратилась к мэру города, Валентину Демидову, с просьбой решить вопрос с бездомными женщинами, обнаруженными на улице Садовой. По информации горожан, одну из женщин часто видят на остановке "Кинотеатр "Радуга"" вместе со своими вещами, занимая почти всё пространство остановки. По-видимому, речь идет о Вере Уваровой, известной местной бездомной, которую периодически видят в разных частях города вместе с её дочерью Татьяной. Об этом сообщает bel.ru.

Фото: Бел.ру

В ответ на обращение горожан, мэр Демидов отметил, что власти долгое время работают над этой проблемой. Администрация предоставляла женщинам помещение в коммунальной квартире на проспекте Славы, включая передачу ключей. Однако они отказались от предложенной помощи. Также их направляли в благотворительный центр "Милосердие и забота", но они несколько раз покидали его.

Мэр подчеркнул, что ограничить конституционные права граждан в перемещении и выборе места пребывания невозможно. Власти не имеют права разместить их где-либо насильно. Тем не менее, мэр обещал повторно предложить им переселиться в социальный приют, и подчеркнул, что работают с ними постоянно.