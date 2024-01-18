Муж и жена из Тюмени внезапно обогатились на миллиард рублей

Супруги из Тюмени выиграли в лотерею миллиард рублей: муж купил билеты перед Новым годом

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Психотерапевт, психиатр Алексей Вилков объяснил, почему не все люди способны адекватно себя вести при получении большой суммы денег.

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Супруги из Тюмени перед Новым годом приобрели лотерейные билеты, загадали под бой курантов благополучие своей семьи и выиграли миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья выиграл полмиллиарда рублей в лотерею.

Психотерапевт отметил, что внезапное богатство может быть опасно, так как обогатившиеся люди испытывают сильнейшие эмоции, что может негативно отразиться на психике. У эмоционально неустойчивых людей тут же появляется соблазн бесконтрольно тратить деньги.

"Если он склонен жить на широкую ногу, быстро тратить деньги и совсем не умеет их копить, то же самое будет и с крупным выигрышем", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".