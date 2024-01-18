Муж и жена из Тюмени внезапно обогатились на миллиард рублей

Психотерапевт, психиатр Алексей Вилков объяснил, почему не все люди способны адекватно себя вести при получении большой суммы денег.
Супруги из Тюмени перед Новым годом приобрели лотерейные билеты, загадали под бой курантов благополучие своей семьи и выиграли миллиард рублей.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья выиграл полмиллиарда рублей в лотерею.
Психотерапевт отметил, что внезапное богатство может быть опасно, так как обогатившиеся люди испытывают сильнейшие эмоции, что может негативно отразиться на психике. У эмоционально неустойчивых людей тут же появляется соблазн бесконтрольно тратить деньги.
"Если он склонен жить на широкую ногу, быстро тратить деньги и совсем не умеет их копить, то же самое будет и с крупным выигрышем", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.