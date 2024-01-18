Назван победитель новогоднего лотерейного миллиарда в "Столото"

Новогодний миллиард в "Столото" выиграли токарь и логопед из Тюмени

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

В новогоднем тираже "Русского лото" заветный миллиард выиграли семья токаря и логопеда из Тюмени. Об этом рассказали представители крупнейшего распространителя гослотерей в России "Столото".

Фото: commons.wikimedia.org by elizaIO is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Победители Светлана и Юрий Семёновы признались РИА Новости, что в жизни им никогда и ничего просто так не доставалось — для этого всегда приходилось много работать. Светлана Семёнова рассказала, что она работала в нескольких местах одновременно, а у её мужа работа тяжёлая физическая.

В браке победители состоят уже 40 лет, у них двое взрослых детей-медиков, живущих в других городах: сын стоматолог, и дочь — невролог.

Супруга победителя призналась, что сначала не слишком обрадовалась лотерейным билетам в качестве новогоднего подарка, но всё кардинально изменилось, когда пара проверила билеты 1 января, посмотрев розыгрыш по телевизору.

Семья победителей уже знает, как потратит свой выигрыш.

"В первую очередь хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет", — сказала Светлана Семёнова.

Кроме того, в планах супругов — покупка нового авто, путешествие и благотворительность.