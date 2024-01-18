Папа римский: секс — "дар Божий", а порнография ему вредит

Папа римский Франциск призвал верующих отказаться от просмотра порнографии, потому что это вредит получению удовольствия от секса — по его мнению, "дару Божьему".
Понтифик коснулся деликатных вопросов на проповеди, посвящённой пороку похоти.
"Удовольствие от секса, которое является даром Бога, подрывается порнографией", — цитирует его агентство ANSA.
Удовлетворение полового влечения без отношений может привести к зависимости, предупредил глава Римско-католической церкви.
Здоровую же реализацию инстинктов христианство не осуждает, подчеркнул Франциск.
Более того, ещё в 2020 году он называл "чрезмерной" мораль, которая отрицает удовольствие в принципе, — она, по его мнению, стала результатом неправильной трактовки религиозных постулатов.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.