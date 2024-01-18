Коллекторам запретили выбивать долги по ночам

Юрист разъяснил изменения в работе коллекторов с 1 февраля

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 февраля коллекторам запрещено взаимодействие с должниками в ночное время суток. Об этих и других изменениях агентству "Прайм" рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Фото: Freepik

В этот день вступают в силу поправки в закон от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ, регламентирующий работу коллекторов.

В соответствии с новшествами они могут:

встречаться с должниками лично или общаться по телефону;

использовать автоматизированного интеллектуального агента (должник вправе переключиться на живого человека);

отправлять телеграммы, сообщения в месенджерах и Госуслугах (в последнем случае — только с согласия должника);

присылать письма, в том числе с курьерской доставкой.

Отныне взаимодействие коллекторов с заёмщиками ограничивается жёсткими временными рамками:

в рабочие дни — с 8 до 22 часов, в выходные и праздничные — с 9 до 20 часов;

личные визиты — не чаще одного раза в неделю;

звонки — не чаще одного раза в сутки, не более двух раз в неделю и не более восьми раз за месяц.

При первой встрече с коллектором попросите его предъявить документы и всё запишите, чтобы в случае чего были данные, на кого жаловаться, посоветовал адвокат.

Если коллекторы ведут себя агрессивно, давят психологически, нарушают закон, включая вышеприведённые нормы, — зафиксируйте это аудио-, видеозаписью и обращайтесь в полицию, прокуратуру или к приставам.

О том, какие долги могут взыскивать коллекторы, рассказали ранее в Роскачестве.