Коллекторам запретили выбивать долги по ночам

С 1 февраля коллекторам запрещено взаимодействие с должниками в ночное время суток. Об этих и других изменениях агентству "Прайм" рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
В этот день вступают в силу поправки в закон от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ, регламентирующий работу коллекторов.
В соответствии с новшествами они могут:
Отныне взаимодействие коллекторов с заёмщиками ограничивается жёсткими временными рамками:
При первой встрече с коллектором попросите его предъявить документы и всё запишите, чтобы в случае чего были данные, на кого жаловаться, посоветовал адвокат.
Если коллекторы ведут себя агрессивно, давят психологически, нарушают закон, включая вышеприведённые нормы, — зафиксируйте это аудио-, видеозаписью и обращайтесь в полицию, прокуратуру или к приставам.
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