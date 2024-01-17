Он не добьется ничего в жизни - во всем важнв самооценка, у этого человека она предельно низкая

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Иногда бывает сложно определить, страдает ли человек от низкой самооценки, особенно в случае замкнутых личностей с недостаточно высокой самооценкой.

Они могут рассматривать замкнутость как норму, что в результате поддерживает их изоляцию.

Такие люди относятся к себе крайне критично. Если у человека уже давно сложились негативные мысли о себе, ему трудно увидеть реальную картину.

Важно узнать признаки низкой самооценки:

Проблемы с принятием комплиментов: Люди с низкой самооценкой часто не могут нормально воспринимать комплименты и похвалы. Даже при достижении чего-то положительного, они могут не принимать это нормально, так как это не соответствует их обычному негативному образу.

Невозможность быть счастливым: Внутренний критик, сформированный в детстве при негативных отношениях, мешает человеку чувствовать счастье. Они могут отрицать положительные моменты в своей жизни, рассматривая их как неудачи.

Все принимается близко к сердцу: Люди с низкой самооценкой склонны принимать все близко к сердцу. Критика, даже небольшая, может вызвать у них переживания и чувство вины.

Чрезмерное чувство вины, стыда и самобичевание: Эти люди сильно могут ощущать чувство вины, даже в нормальных ситуациях. Они могут самобичевать себя, винить себя за неудачи.

Осуждение окружающих: Люди с низкой самооценкой могут проявлять неудовлетворенность жизнью, осуждая и критиковая окружающих. Это может быть попыткой поднять свою собственную самооценку, найдя недостатки у других.

Прежде всего важно признать эти признаки и попытаться изменить привычные шаблоны мышления и поведения, чтобы повысить уровень самооценки.