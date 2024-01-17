Небывалый снегопад: как планировать поездки на дальние расстояния

Москва готовится к мощному снегопаду: выпадет треть месячной нормы снега

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Москву ожидает мощный снегопад, который станет рекордом за последние 10 лет. Гребень теплого антициклона достигнет столицы в четверг около часа дня, принося с собой сразу треть месячной нормы осадков. Снегопад начнется с юга, затем охватит Смоленск и, к обеду, достигнет Москвы. Прогнозируется образование сугробов высотой до 50 см.

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Ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что данное явление будет рекордом по осадкам за 18 января. Жителям регионов, таких как Брянская, Орловская и Курская области, следует быть готовыми к сильному снегопаду.

Автоэксперт Дмитрий Славнов предупредил водителей о необходимости подготовки к поездкам на дальние расстояния в таких погодных условиях. Он советует проверить исправность транспортного средства, обеспечить наличие необходимых жидкостей и продуктов, а водителям фур рекомендует использовать цепи и песок для преодоления сложных дорожных условий.