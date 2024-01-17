Небывалый снегопад: как планировать поездки на дальние расстояния

Москву ожидает мощный снегопад, который станет рекордом за последние 10 лет. Гребень теплого антициклона достигнет столицы в четверг около часа дня, принося с собой сразу треть месячной нормы осадков. Снегопад начнется с юга, затем охватит Смоленск и, к обеду, достигнет Москвы. Прогнозируется образование сугробов высотой до 50 см.
Ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что данное явление будет рекордом по осадкам за 18 января. Жителям регионов, таких как Брянская, Орловская и Курская области, следует быть готовыми к сильному снегопаду.
Автоэксперт Дмитрий Славнов предупредил водителей о необходимости подготовки к поездкам на дальние расстояния в таких погодных условиях. Он советует проверить исправность транспортного средства, обеспечить наличие необходимых жидкостей и продуктов, а водителям фур рекомендует использовать цепи и песок для преодоления сложных дорожных условий.
Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.