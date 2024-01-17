Жирные пятна можно вывести с одежды, даже если стиралка не помогла: рассказываем, как

Появление жирных пятен на одежде может произойти даже когда мы ничего не едим. Это неприятное явление может случиться с кем угодно, но не стоит паниковать. Существуют проверенные методы избавления от подобных дефектов.
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Для начала рекомендуется ознакомиться с правилами, которые следует учитывать при борьбе с жирными пятнами.
Основные правила чистки жирных пятен:
Если обычные средства не помогают, лучше доверьте проблему химчистке.
Удаляйте жирные пятна сразу, пока они свежие, так как старые пятна сложнее обработать.
Перед стиркой одежда с жирными пятнами сначала обрабатывается специальным средством.
Методы избавления от жирных пятен:
Жидкость для мытья посуды: Втереть средство для мытья посуды в жирное пятно и оставить на 15 минут, затем постирать. После стирки рекомендуется высушивание на открытом воздухе.
Соль + сода: Смешать соль и соду, насыпать смесь на свежее пятно, выждать 10 минут, затем протереть сухой тканью. Повторять процесс до полного удаления пятна, после чего рекомендуется стирка.
Мел: Растереть мел в порошок и покрыть им пятно. Дать остаткам жира впитаться в мел в течение часа. Затем провести стирку в машинке.
Хозяйственное мыло: Потереть жирное пятно хозяйственным мылом и оставить на 2 часа, затем выстирать в горячей воде (если материал позволяет).
Молоко + крахмал: Развести крахмал в теплом молоке, растереть смесь и втереть ее в пятно на ночь. Утром убрать остатки крахмала влажной губкой и постирать в машинке.
Эти простые методы позволят быстро избавиться от жирных пятен на одежде, и вы убедитесь, что химчистка на дому дает отличные результаты.
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