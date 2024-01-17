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Экс-советник президента Клименко: распознать телефонного вора поможет диалог

1:39
Общество

Мошенники, стремясь обмануть россиян, стали прибегать к подделке голосов их близких и знакомых, используя для этого технологии нейросетей, как сообщили в Центробанке России.

Экс-советник президента Клименко: распознать телефонного вора поможет диалог
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко поделился в беседе "Радио 1" информацией о том, что мошенники извлекают голосовой прототип из видеозаписей в социальных сетях. Тем не менее, эксперт утверждает, что различить механический голос от реального все же возможно.

"На данный момент искусственный интеллект ещё не так развит, чтобы поддерживать естественный голосовой диалог в онлайне. Например, мы чувствуем это, звоня в банки или медицинские центры. Когда мы слышим предварительно записанный голос, он звучит естественно, но при взаимодействии начинаются искажения, потому что ответы на вопросы не были заранее запрограммированы. Поэтому рекомендуется вести разговор как можно дольше. Чем больше вы общаетесь и задаете вопросы, тем выше вероятность понять, с кем вы разговариваете", — подчеркнул Клименко.

Эксперт также напомнил, что часто мошенники, выдаваясь за родственников, звонят в случае беды, таких как попадание в полицию, больницу или аварию, и предлагают передать деньги для решения проблемы.

"Важно не нарушать закон. В любой ситуации, связанной с ребенком, близким человеком или пожилым родственником, не следует предоставлять взятки или переводить деньги. Лучше всего сразу позвонить в больницу или полицию, или же перезвонить", — призвал собеседник.

Также специальные программы для определения номеров могут помочь избежать нежелательных звонков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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