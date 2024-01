Экс-советник президента Клименко: распознать телефонного вора поможет диалог

Your browser does not support the audio element.

Мошенники, стремясь обмануть россиян, стали прибегать к подделке голосов их близких и знакомых, используя для этого технологии нейросетей, как сообщили в Центробанке России.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.