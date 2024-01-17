Жители Орска выражают недовольство тем, что в морозные дни школы города не прекращают проведение занятий

Мэр Орска Козупица заявил, что нельзя отменять уроки в морозы

2:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Орска выражают недовольство тем, что в морозные дни школы города не прекращают проведение занятий, и дети вынуждены идти в школу при неблагоприятных погодных условиях. Мэр Орска Василий Козупица прокомментировал данную ситуацию.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

В своем телеграм-канале "Настоящий Козупица" он поделился мнением, что некоторые дети готовы идти в школу даже в суровый мороз, и отменять занятия для таких любознательных детей было бы несправедливо. Поэтому, по словам мэра, школы продолжат учебный процесс в любых погодных условиях, даже если в классе всего один ученик.

Глава города считает, что только родители могут оценить, насколько зимний холод страшен их детям, поэтому они должны принимать решение, отправлять ли ребенка в школу, сообщает 56orb.ru.

Козупица также обратил внимание на разницу в температуре между разными районами города, подчеркнув, что нельзя обобщать ситуацию по всем школам.

Он отметил, что в современных санитарных нормах нет конкретных указаний о температуре для отмены занятий, поэтому администрация не имеет права принимать такие решения в соответствии с законом. Они могут рекомендовать, но не нести ответственность. Таким образом, мэр советует родителям не перекладывать свою ответственность на чиновников и учителей: если им не нравится погода, они могут написать заявление классному руководителю и оставить детей дома.

В соседних городах Новотроицке и Гае отделы образования местных администраций более ясно взаимодействуют с родителями школьников. При сильных морозах они сообщают об отмене занятий для определенных классов, что упрощает ситуацию и не требует дополнительных разъяснений. Возможно, там не боятся "нарушать СанПиН" ради заботы о здоровье и благополучии детей.

В Тюмени, кстати, администрация разработала специальный регламент, согласно которому просто отменяются занятия при сильных морозах. Вопрос о том, как это соотносится с высказываниями главы Орска о недопустимости подобных действий, остается неясным.