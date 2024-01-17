Губернатор Хоценко поручил подготовить документы для обследования омского кадетского корпуса

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава региона поручил подготовить документы для проведения осмотра кадетского корпуса. Этим займутся городская администрация, Минстрой региона и Минкультуры. Сегодня, 17 января, губернатор посетил объект. В подготовке к началу обследования помимо администрации Омска и министерства строительства региона также примет участие министерство культуры.

Фото: Павел Леденёв Общественное достояние

Отмечается, что ранее кадетский корпус на улице Ленина, 26, принадлежал министерству обороны РФ. В настоящее время состояние здания считается неудовлетворительным, что делает его непригодным для использования. Однако для получения официального заключения о текущей ситуации необходимо провести инструментальное обследование.

Вопросы, связанные с обследованием корпуса, были обсуждены губернатором с руководством города и профильными министрами в ходе посещения объекта, сообщает gorod55.ru.

"Поручил администрации Омска и областному министерству строительства при участии регионального Минкульта подготовить все необходимые документы для начала обследования здания" — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что губернатор Хоценко рассказал о судьбе старого кадетского корпуса.