Уроженка Златоуста подала иск на 1 млрд рублей из-за вечеринки Ивлеевой

В суд поступил иск на миллиард рублей из-за "голой вечеринки"

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Оскорблённая "голой вечеринкой" блогера Анастасии Ивлеевой уроженка Златоуста Челябинской области подала к устроителям и участникам мероприятия иск на миллиард рублей. По словам представителя истца Александра Морозова, иск был подан во Всеволожский городской суд Ленинградской области.

Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает РИА Новости, женщина-истец — представитель "религиозного братства "Морозов-Златоуст". Сам Морозов, который представляет её интересы в суде, является руководителем этой организации. Причём, известно, что подобный иск о миллиардной компенсации за "голую вечеринку" Ивлеевой — уже второй.

Согласно новому иску, свои претензии женщина обосновывает тем, что её оскорбили видео с вечеринки с нецензурной лексикой и "пропаганда ЛГБТ*-отношений".

"Ответчики намеренно распространяют в социальных сетях деструктивную информацию, которая подрывает основы государственной политики по укреплению духовно-нравственных ценностей, провоцируют риски десоциализации, развития агрессивного, девиантного или противоправного поведения", — указано в документе.

Таким образом, женщина требует с Ивлеевой, рэпера Vacío (Николая Васильева), который щеголял по вечеринке в носке на половом органе, Лолиты, Филиппа Киркорова и Димы Билана по 200 миллионов рублей.

*Экстремистская организация, запрещенная в России