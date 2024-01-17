Будет ли новое подорожание яиц: эксперт по рынку ритейла сделал прогноз

Ситуация на рынке яиц в России начала улучшаться. Происходит стабилизация цен на данный продукт. По словам эксперта по рынку ритейла Андрея Карпова, повышение стоимости яиц вызвал высокий спрос. Он был выше предложения.
Сейчас цены снижаются, эта тенденция продолжится. Однако в дальнейшем стоит ждать скачка в связи с праздником.
"Есть пиковые какие-то моменты, например, та же самая Пасха, когда яйцо становится более востребованным, поэтому его стоимость вновь будет увеличиваться", — пояснил эксперт в беседе с Телеканалом "360".
По словам эксперта по рынку ритейла, даже если страна полностью обеспечивает населением продуктов, некоторые колебания из-за сложных ситуаций приводят к необходимости импорта. Например, такое может быть из-за птичьего гриппа.
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