Будет ли новое подорожание яиц: эксперт по рынку ритейла сделал прогноз

Эксперт по рынку ритейла Карпов спрогнозировал повышение цен на яйца перед Пасхой

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Ситуация на рынке яиц в России начала улучшаться. Происходит стабилизация цен на данный продукт. По словам эксперта по рынку ритейла Андрея Карпова, повышение стоимости яиц вызвал высокий спрос. Он был выше предложения.

Фото: Own work by Maksym Kozlenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Сейчас цены снижаются, эта тенденция продолжится. Однако в дальнейшем стоит ждать скачка в связи с праздником.

"Есть пиковые какие-то моменты, например, та же самая Пасха, когда яйцо становится более востребованным, поэтому его стоимость вновь будет увеличиваться", — пояснил эксперт в беседе с Телеканалом "360".

По словам эксперта по рынку ритейла, даже если страна полностью обеспечивает населением продуктов, некоторые колебания из-за сложных ситуаций приводят к необходимости импорта. Например, такое может быть из-за птичьего гриппа.

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