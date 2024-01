Подделывают голоса близких: раскрыты новые способы мошенников обманывать россиян

Your browser does not support the audio element.

Аферисты стали активнее пользоваться специальными программами с искусственным интеллектом для подделки голосов родственников и знакомых жертвы. Люди склонны доверять тем, кого хорошо знают. Мошенники этим пользуются. Об этом сообщают РИА Новости.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.