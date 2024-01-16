Снизилась стоимость разработки маршрута связи с ХМАО до одной копейки

Управление автомобильных дорог Свердловской области выбрало исполнителя работ по проектированию трассы для связи с Ханты-Мансийским автономным округом, предложившего минимальную стоимость в 1 копейку, несмотря на исходную оценку в 130 миллионов рублей.
Победителем торгов стала компания, чье название пока не разглашается. Это не первый случай крайнего снижения цены на таких торгах. Ранее один из участников предложил сделать работы со скидкой в 130,5 миллионов % — за 1 рубль. Еще четыре компании предложили более стандартные цены, в пределах от 82,5 до 108 миллионов рублей.
Контракт предполагает проектирование дороги протяженностью около 60 км от деревни Владимировка до границы с Югрой, сообщает muksun.fm.
Растения нуждаются в витамине В12, которым важно подкармливать рассаду.