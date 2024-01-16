Снизилась стоимость разработки маршрута связи с ХМАО до одной копейки

Проектирование трассы для связи с ХМАО подешевело до 1 копейки

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Управление автомобильных дорог Свердловской области выбрало исполнителя работ по проектированию трассы для связи с Ханты-Мансийским автономным округом, предложившего минимальную стоимость в 1 копейку, несмотря на исходную оценку в 130 миллионов рублей.

Фото: https://cdn.elec.ru/_thumb/1200x900/i/0c/f4/0cf4b4a424ccb1b3d651ff9118185e36e6c1bdd1.jpg

Победителем торгов стала компания, чье название пока не разглашается. Это не первый случай крайнего снижения цены на таких торгах. Ранее один из участников предложил сделать работы со скидкой в 130,5 миллионов % — за 1 рубль. Еще четыре компании предложили более стандартные цены, в пределах от 82,5 до 108 миллионов рублей.

Контракт предполагает проектирование дороги протяженностью около 60 км от деревни Владимировка до границы с Югрой, сообщает muksun.fm.