Тюменской инфекционист отмечает, что количество случаев заболевания корью в стране выросло в 288 раз.

Инфекционист Степанова: заболеваемость корью в стране увеличилась в 288 раз

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В последнее время отмечается увеличение заболеваемости корью в стране, причем вспышки этой инфекционной болезни происходят в различных регионах. Такая тенденция затрагивает и Тюменскую область. Недавно глава Уватского района, Вячеслав Елизаров, сообщил о выявленных случаях кори в муниципалитете, а также перед Новым годом стало известно о вспышке болезни в Тобольске.

Фото: https://www.keckmedicine.org/blog/what-is-a-normal-body-temperature/

Согласно главному внештатному специалисту по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области, Ксении Степановой, в 2021 году в России был зафиксирован лишь один случай кори. Однако в 2022 году число случаев увеличилось до 102, а в 2023 году заболеваемость по сравнению с предыдущим годом выросла в 288 раз.

Эксперт отмечает, что все случаи являются импортированными. Основными источниками болезни становятся непривитые мигранты из соседних стран. Отказ от вакцинации в некоторых слоях населения и проводимая антипрививочная кампания способствуют быстрому распространению кори.