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Муки из мух не будет: ученый успокоил россиян

Ученый Куценогий заявил, что продажа муки из мух не начнется в ближайшее время

1:45
Общество

В прошлой осенью правительство Российской Федерации утвердило производство муки из мух, выдав соответствующее распоряжение. Новость о возможном появлении данного продукта на прилавках магазинов вызвала шок среди россиян.

Ученый Куценогий заявил, что продажа муки из мух не начнется в ближайшее время
Фото: Openverse by raymond_zoller is licensed under CC BY-SA 2.0

Замдиректора по инновационной деятельности института цитологии и генетики СО РАН Пётр Куценогий отметил, что пока внедрение муки из насекомых в рацион населения не предвидится, и производство было запущено по другим причинам.

Он пояснил, что идея выпуска такой продукции в России возникла для поддержания торговых отношений с Европой, особенно учитывая стремление европейских стран к сокращению выбросов парниковых газов. Евросоюз активно исследует возможность производства белка из насекомых, считая это более экологически устойчивым. Однако после смены основного торгового партнера с ЕС на Китай в 2022 году, планы России изменились, и введение муки из насекомых на рынок страны не планируется.

Куценогий также обсудил возможные последствия для здоровья человека от употребления такой муки. Он утверждает, что, хотя это не представляет угрозы для жизни, резкий переход на такой вид продукции невозможен из-за традиционных предпочтений в питании. Специалист подчеркнул, что, при правильной технологии производства, мука из насекомых будет безвредной, но её вкус может отличаться от обычной муки, что можно скорректировать добавками, сообщает Om1.ru.

Зампред правительства Виктория Абрамченко подтвердила, что внедрение муки из насекомых в рацион россиян не планируется, а правительственное постановление легализовало данную продукцию исключительно для поддержки развития рыбоводства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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