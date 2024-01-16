ИИ не заменит людей: эксперт предсказал развитие рабочих процессов

Преподаватель университета "Синергия" Скоков заявил о важности внедрения ИИ в рабочие процессы

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Преподаватель кафедры киберспорта университета "Синергия" Егор Скоков предоставил более подробные ответы на вопросы, связанные с современными возможностями и перспективами искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

На сегодняшний день ИИ проявляет выдающиеся навыки в генерации изображений, создании текстов для различных задач и отвечает на как базовые, так и углубленные вопросы. Однако, для более успешного взаимодействия с человеком, необходимо улучшение в области правильного и структурированного построения текста, а также создание более реалистичных изображений.

В перспективе развития ИИ его способности должны включать выполнение более сложных задач, включая "кодирование" проектов "под ключ". Такие улучшения значительно упростят работу разработчикам и дизайнерам, использующим нейросети, сообщает ИА RuNews24.ru.

Отвечая на вопрос о влиянии ИИ на профессиональные области, Скоков подчеркивает, что развитие ИИ не приведет к исчезновению профессий, а, наоборот, модернизирует их. Это ускорит процессы работы и снизит количество ошибок в коде и дизайне. Важно для специалистов в этих областях постоянно совершенствовать свои навыки и активно внедрять новые технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными.