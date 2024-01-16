В Финляндии приняли решение не открывать границу с Россией в феврале

Финляндия сообщила о том, что планирует не открывать КПП границу с Россией в феврале. Информацию приводит издание Ilta-Sanomat.
Также в источнике сообщается, что власти страны не приняли решение о возможности найти долгосрочное решение проблемы с легализацией миграционных потоков.
Известно, что ранее власти страны решили подготовить закон о процедуре для беженцев на границе с Россией. Также глава МВД Финляндии Мари Рантанен сделала заявление о том, что сроки завершения работы пока неизвестны.
Ранее сообщалось о том, что в Финляндии запретят гражданам РФ сделки с недвижимостью. Правительство может ввести полный запрет на совершение сделок с недвижимостью для россиян, соответствующее заявление сделал глава Минобороны республики Антти Хяккенен. Ограничения могут начать действовать весной 2024 года.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.