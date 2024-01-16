В Финляндии приняли решение не открывать границу с Россией в феврале

Ilta-Sanomat: Финляндия решила не открывать в феврале границу с Россией

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Финляндия сообщила о том, что планирует не открывать КПП границу с Россией в феврале. Информацию приводит издание Ilta-Sanomat.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Также в источнике сообщается, что власти страны не приняли решение о возможности найти долгосрочное решение проблемы с легализацией миграционных потоков.

Известно, что ранее власти страны решили подготовить закон о процедуре для беженцев на границе с Россией. Также глава МВД Финляндии Мари Рантанен сделала заявление о том, что сроки завершения работы пока неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что в Финляндии запретят гражданам РФ сделки с недвижимостью. Правительство может ввести полный запрет на совершение сделок с недвижимостью для россиян, соответствующее заявление сделал глава Минобороны республики Антти Хяккенен. Ограничения могут начать действовать весной 2024 года.