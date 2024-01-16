Трепова* рассказала о плане уехать на Украину после теракта

Устроившая теракт в Петербурге Трепова* рассказала о плане уехать на Украину

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Дарья Трепова* (внесена в список террористов), устроившая теракт в одном из кафе Санкт-Петербурга, рассказала в суде, что действовала по поручению украинского журналиста Романа Попкова, а также его сообщника под псевдонимом "Гештальт". В дальнейшем она хотела уехать на Украину.

Фото: https://m.vk.com/jj.ooee

Трепова заявила на допросе, что Попкова она знала давно. Кроме того, на суде она отметила, что переживала из-за проведения СВО, сочувствовала украинцам.

Через полгода Попков сообщила, что начал давать Треповой поручения, поскольку она собиралась переехать. Например, он просил купить незарегистрированные сим-карты, а также переводил за это средства.

Ранее сообщалось о том, что обвиняемая в совершении теракта против военкора Владлена Татарского, Дарья Трепова* в петербургском кафе, получила со стороны Украины 195 тысяч рублей. Террористка получала деньги через криптокошелек в биткоинах. Большую часть денег она потратила на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку мобильных телефонов, поездку в Омск на лекции Татарского и гостиницы. Также, как призналась сама Трепова, связь с Украиной была единственным источником ее дохода.



*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга